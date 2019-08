Goederenvervoer op Zaventem blijft verder dalen: in juli 10,5 procent minder vracht in vergelijking met vorig jaar Robby Dierickx

09 augustus 2019

09u34 0 Zaventem In juli heeft de luchthaven van Zaventem 10,5 procent minder vracht vervoerd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het aantal passagiers steeg wel opnieuw en klokte op een record af.

De luchthaven wijt de daling van het vrachtvervoer grotendeels aan de groeiende economische onzekerheid, want de problematiek is wereldwijd zichtbaar. Het volvrachtverkeer kreeg nog zwaardere klappen, want in vergelijking met juli vorig jaar daalde de vervoerde hoeveelheid met maar liefst 20 procent. “Dit is grotendeels te verklaren door het vertrek van een aantal luchtvaartmaatschappijen begin dit jaar”, klinkt het bij Brussels Airport. “De expresdiensten gingen met 4,1 procent achteruit. De daling is iets minder groot dan de voorbije maanden omdat er minder problemen waren bij de luchtverkeersleiding. De vracht aan boord van passagiersvluchten daalde met 6,4 procent, terwijl de luchtvracht die per vrachtwagen vervoerd wordt, fors daalde met 13,5 procent.”

Beste maand ooit

Op gebied van passagiers scoort Zaventem wel voortreffelijk. In juli ontving Brussels Airport namelijk 2.735.470 reizigers, een stijging van 2,7 procent vergeleken met juli 2018. Nooit eerder vlogen in één maand tijd zoveel mensen via Zaventem. De luchthaven verontschuldigt zich ook meteen voor de bagageproblemen die er in juli waren. “Er wordt momenteel 100 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering van het bagagesysteem”, aldus Brussels Airport. “Er komt een oppervlakte van 10.000 vierkante meter bij om de bagagestromen te optimaliseren. De werken hiervoor zullen afgerond zijn in 2021.”

Vorige maand werden 2,25 miljoen stuks bagage afgehandeld. 10.000 daarvan konden niet meteen verzonden worden door de problemen.