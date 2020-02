Gipsvlucht landt op Zaventem. Hulpverleners staan paraat Margo Koekoekx

28 februari 2020

17u19 0 Zaventem De befaamde gipsvlucht landde vrijdag om 15u Zaventem. Europ Assistance haalde in samenwerking met Brussels Airlines 16 gekwetsten uit de Franse en Zwitserse skigebieden. Ze kregen speciaal voor de gelegenheid het vliegtuig van Kuifje. Ambulancen en hulpverleners stonden klaar om iedereen te helpen.

“Camille Janssens uit Kruishoutem had dikke pech dit jaar”, vertelt haar mama aan onze reporter ter plaatse. “Ze stond amper een uur op de latten en liep een scheenbeenfractuur op! Ikzelf heb nog een dagje kunnen skiën maar voor haar was het een pijnlijke vakantie. Gelukkig is de vlucht heel goed verlopen.”

Afgelopen krokusvakantie kreeg Europ Assistance wel 5.198 oproepen in de Alpenlanden, met de gebruikelijke piek op maandag. Toen kregen ze wel 911 oproepen op één dag. Hoewel dit erg veel klinkt zegt Europ Assistance wel dat ze deze krokusvakantie een daling van 15% gekwetste kenden in vergelijking met vorig jaar.



44% van de gekwetsten is jonger dan 20. Over de hele lijn zijn knieblessures nog steeds de meest voorkomende kwetsuren tijdens de wintersport. Zij vertegenwoordigen wel 38% van alle blessures.

Gipsvlucht

De personen met blessures die geen dringende repatriëring vereisten of die bij hun familie ter plaatse wilden blijven, kunnen op het einde van de krokusvakantie door Europ Assistance naar huis gebracht worden aan boord van haar ‘Gipsvlucht’.

Tijdens de krokusvakantie 2020 repatrieerde Europ Assistance tot op heden reeds meer dan 240 geblesseerde vakantiegangers (ski en niet-ski) en hun familie naar België, dit ofwel om medische redenen, ofwel op vraag van het slachtoffer om zo snel mogelijk terug thuis te zijn.