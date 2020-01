Gigantisch sport- en belevingscomplex krijgt plek op voormalige hippodroomsite Wie lid wil worden van David Lloyd-vrijetijdsclub zal maandelijks tot 225 euro moeten betalen Robby Dierickx

28 januari 2020

13u59 1 Zaventem Een immense fitness, een binnen- en buitenzwembad, zes tennisterreinen, vier padelvelden, een crèche en ga zo maar door: eind volgend jaar opent David Lloyd een gigantisch sport- en belevingscomplex in het Sterea-project op de site van de voormalige hippodroom in Sterrebeek. De uitbater mikt op 4.000 leden. Een maandabonnement schommelt wel tussen de 130 en de 225 euro.

In oktober 2015 werd op de site van de voormalige hippodroom langs de Du Roy de Blicquylaan in Sterrebeek het startschot van het Sterea-project van projectontwikkelaar Urbion gegeven. 4,5 jaar later is de golfsite met 18 holes al volledig klaar en wordt ook de laatste hand gelegd aan de 218 woningen. De parkresidenties en het hotel – dat 70 kamers en 35 aparthotelkamers zal tellen – moeten nog gerealiseerd worden. En in april wordt het startschot van een nieuwe, grote deelfase gegeven. Ontwikkelaar Urbion heeft immers een overeenkomst bereikt met David Lloyd, een instantie die in totaal 115 sportcomplexen uitbaat. 108 daarvan bevinden zich in Groot-Brittannië, terwijl er in ons land clubs in Ukkel en Edegem zijn. Urbion wordt de bouwheer van het sportcomplex, David Lloyd zorgt voor de uitbating.

4.000 klanten

Het hele vrijetijdscomplex beslaat een oppervlakte van 4.800 vierkante meter en het gebouw zal drie verdiepingen tellen. Er komen onder meer binnen- en buitenzwembaden, een sauna, een hammam, douches, kleedkamers, een crèche, een immense fitness, speelruimten, een restaurant, co-workingplekken en vergaderzalen. Ook is er plaats voor zes tennisvelden – drie in open lucht en drie overdekte – en vier padelvelden. “Sterrebeek is de ideale locatie voor zo’n project”, zegt Stéphane Rutté, directeur van David Lloyd België. “De Zaventemse deelgemeente ligt tussen Brussel en Leuven, en biedt veel potentieel. We mikken op zowat 4.000 klanten en hopen tussen de 50 en de 100 werknemers aan te werven.”

Het maandelijkse lidgeld schommelt tussen de 130 en de 225 euro. Er zullen drie soorten abonnementen zijn: één voor mensen die niet in de piekuren willen komen, één voor alle faciliteiten behalve tennis en padel en een all-inpakket Stéphane Rutté, directeur van David Lloyd België

Wie lid wil worden, zal echter wel redelijk diep in de geldbeugel moeten tasten. Het maandelijkse lidgeld schommelt tussen de 130 en de 225 euro. “Er zullen drie soorten abonnementen zijn: één voor mensen die niet in de piekuren willen komen, één voor alle faciliteiten behalve tennis en padel en een all-inpakket. Het lidgeld lijkt misschien hoog, maar dat is het eigenlijk niet. Wie regelmatig gaat zwemmen, vaak een partijtje tennis speelt en ook van een saunabezoek houdt, zal vandaag niet veel minder betalen wanneer hij voor al die activiteiten een apart abonnement in een sportclub heeft. Bij ons zal je gezien onze brede waaier aan activiteiten als gezin een hele dag kunnen vertoeven.”

Bijna alle vergunningen

“Met de komst van de David Lloyd Club naar de Sterea-site wordt een belangrijke stap gezet in het verder uitrollen van het lifestyleconcept van kwaliteitsvol wonen, ontspannen, sporten en genieten in deze mooie streek in het centrum van het land”, zegt Petra Noé, CEO van Urbion. “Alle vergunningen hebben we inmiddels op zak. Alleen de tennis- en padelvelden moeten nog vergund worden, maar die dossiers lopen.”

De Zaventemse oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij het project. “We zijn niet resoluut tegen de komst van dit sportcomplex, maar we zijn wel bezorgd om het Vlaamse karakter”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “De kans dat hier veel inwoners van onze gemeente zullen sporten, lijkt ons relatief klein. Dit project zal de verdere internationalisering en de verbrusseling mee in de hand werken.”

De kostprijs voor het hele sportcomplex bedraagt tussen de 13 en de 15 miljoen euro. Urbion verhuurt de gebouwen via een erfpachtovereenkomst van 35 jaar aan David Lloyd.