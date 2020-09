Gezocht: lokale kunstenaars die vuilniswagens willen verfraaien Robby Dierickx

10 september 2020

10u27 0 Zaventem Heb je er altijd al van gedroomd om een vuilniswagen te pimpen, dan kan je nu je kans wagen. Afvalintercommunales Incovo en Interza zoeken namelijk lokale kunstenaars en schoolgaande jeugd om de ophaalwagens te verfraaien.

Aan de wedstrijd ‘Recycleren en sorteren voor een betere wereld’, die samen met Fostplus georganiseerd wordt, mogen alle inwoners van de Incovo- en Interzagemeenten deelnemen. Ook kinderen die school lopen in die tien gemeenten mogen tweedimensionale werken insturen. Daaruit zal een deskundige jury de beste werken selecteren. Die worden vervolgens via bestickering op de zijkant van de vuilniswagens gekleefd. Er komt ook een officiële vernissage.

“Met deze actie willen we nogmaals de aandacht vestigen op het belang van sorteren en recycleren,” legt Anne-Lise De Ruysscher, communicatieverantwoordelijke van Incovo, uit. “We hebben de voorbije jaren al veel vorderingen gemaakt in ons sorteergedrag, maar er is nog steeds marge voor verbetering. Onze ophaalwagens rijden dagelijks door de straten, en zullen we dus met sensibiliserende kunstwerken omtoveren tot bewegende expositieruimtes.”

Deelnemers mogen kunstwerken van alle vormen insturen. Zowel tekeningen, schilderwerken, illustraties, poëzie, een collage of fotografie zijn toegestaan. De wedstrijd loopt tot 1 november. De werken – op liggend A3-formaat - moeten tegen die datum aan Incovo of Interza bezorgd worden.