Gevonden hartdefibrillator blijkt nu toch van school te zijn RDK

11 oktober 2019

09u43 0 Zaventem De hartdefibrillator die woensdagmorgen op het Heldenplein in Zaventem aangetroffen werd, blijkt nu toch van een naburige school te zijn. Na een nieuwe rondvraag bleek het AED-toestel aan de Zavo-school in de Groenstraat toe te behoren.

Woensdagochtend snelde een omstaander een onwel geworden persoon op het Heldenplein te hulp. Toen ook de agenten ter plaatse kwamen, bleek de goede ziel een hartdefibrillator op zak te hebben. Hij verklaarde dat hij het toestel geleend had van een naburige school om de onwel geworden persoon te helpen. Uiteindelijk hoefde hij de hartdefibrillator niet te gebruiken. Toen de agenten later op de dag op zoek gingen naar de eigenaar van het toestel bleek het toch niet afkomstig te zijn van een school. Om die reden deed de lokale politie een oproep op Facebook om de eigenaar te vinden.

Maar nu blijkt dat het toestel toch aan een school toebehoorde. “Na een nieuwe rondvraag van één van onze agenten, liet men in de Zavo-school in de Groenstraat weten dat de hartdefibrillator van hen was”, zegt Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie. “Wat er bij de eerste rondvraag mis liep, weten we niet. Maar feit is wel dat het toestel nu eindelijk opnieuw bij de eigenaar is.”