Geseinde inbreker gevat na achtervolging DBS

12 juli 2019

16u08 0 Zaventem De politie van de zone Zaventem heeft vannacht een geseinde inbreker gevat na een achtervolging in Sint-Stevens Woluwe. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Rond 00.30 uur merkte een anonieme patrouilleploeg de twee mannen op in Sint-Stevens-Woluwe. Zij namen meteen te voet de vlucht. Eén van hen kon in de buurt worden gevat. Een rugzak met daarin inbrekersmateriaal lag even verderop. De 40-jarige man van Litouwse afkomst bleek reeds gekend te zijn bij de Belgische, Franse, Duitse en Luxemburgse politie en stond bovendien nog geseind voor een reeks diefstallen uit (landbouw)voertuigen bij het parket van Leuven en Halle-Vilvoorde.

De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding. Zijn voortvluchtige kompaan kon niet meer worden gelokaliseerd.