Gemeentebestuur verbiedt jeugdhuis Basement om Lockdown Party te organiseren Robby Dierickx

13 maart 2020

Het schepencollege van Zaventem heeft het bestuur van jeugdhuis Basement verboden om vrijdagavond een zogenaamde ‘Lockdown Party’ te organiseren. Met dat feestje wilde het jeugdhuis nog een laatste keer feest vieren alvorens het de deuren voor drie weken moet sluiten als gevolg van het coronavirus. Daarnaast hoopte men op die manier een groot deel van de drankvoorraad kwijt te geraken.

“Zo’n evenement druist in tegen de maatregelen die de federale overheid donderdagavond bekendmaakte”, zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “We begrijpen dat het voor jeugdhuizen niet prettig is dat ze de deuren drie weken lang moeten sluiten, maar het kan niet dat men dan nog snel een groot evenement organiseert. Het bestuur mocht de deuren wel gewoon openen, maar we wilden voorkomen dat er plots een pak mensen naar het jeugdhuis zou afzakken waardoor de kans op besmettingen stijgt. Dit is namelijk in tegenstrijd met de maatregelen die hogerhand genomen werden.”