Gemeente zoekt nieuwe uitbater voor brasserie in CC De Factorij Robby Dierickx

12 juli 2020

10u38 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de brasserie in cultureel centrum De Factorij. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 17 augustus kandidaat stellen.

Het cultureel centrum De Factorij in de Willem Lambertstraat in Zaventem opende drie jaar geleden de deuren. In hetzelfde gebouw kreeg ook een brasserie onderdak. Vandaag gaat de gemeente echter op zoek naar een nieuwe uitbater voor de horecazaak. De zaak omvat een foyer met bar, verbruikszaal, buitenterras, keuken, berging, kleed- en bureauruimte en sanitair. De nieuwe uitbater zal over een volledig uitgeruste en gebruiksklare horecainfrastructuur en inboedel kunnen beschikken. De concessie wordt voor 36 maanden afgesloten en kan eenmalig verlengd worden voor een periode van drie jaar.

Wie meer informatie wil, kan dat hier vinden. De deadline voor het intekenen is op maandag 17 augustus.