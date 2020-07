Gemeente wil vier handelskernen versterken: Sterrebeek en Nossegem eerst aan de beurt Robby Dierickx

10 juli 2020

11u05 0 Zaventem Hoe kunnen we onze handelskernen versterken? Vanuit die vraag start de gemeente Zaventem deze zomer nog een pilootproject in Sterrebeek en Nossegem. Bedoeling ervan is te voorkomen dat de handelskernen – die het door de coronacrisis hard te verduren kregen – onaantrekkelijk worden.

“We willen het dynamisch, klantvriendelijk, bruisend en commercieel aantrekkelijk imago van de verschillende kernen in Zaventem nog meer uitspelen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Voor de kernen van onze vier deelgemeenten zal een aanpak op maat uitgewerkt worden, aangezien ze elk hun eigen typische eigenheid hebben.”

Het hele traject zal in goede banen geleid worden door een gespecialiseerde firma. “Er zal eerst een analyse gemaakt worden van de huidige situatie op basis van bestaande data, aangevuld met een diepgaande klantenbevraging”, verduidelijkt schepen van Middenstand Piet Ockerman (Open Vld). “Hiermee brengen we ontbrekende informatie rond handelskernen in kaart en onderzoeken we eigenlijk het potentieel van de winkelkernen. Hierna maken we een draaiboek op maat van de specifieke kernen met mogelijke acties, reglementeringen, communicatie-instrumenten en dergelijke meer.”

Komende zomer en in het najaar zijn Sterrebeek en Nossegem aan de beurt. “Op basis van de bevindingen, ervaringen en conclusies uit dit pilootproject zullen ook de werkwijzen en acties op maat voor Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe uitgewerkt worden”, aldus nog burgemeester Holemans. “Het is de bedoeling dat op het einde van dit project voor elke deelgemeente de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van de handelskernen verhoogd is.”

Van de provincie ontving de gemeente een subsidie van 3.478,50 euro.