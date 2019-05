Gemeente wil administratief centrum op site houtzagerij Lesage bouwen In afwachting denkt schepencollege aan parking, tot ongenoegen van N-VA Robby Dierickx

29 mei 2019

13u20 1 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat de voormalige houtzagerij Lesage aankopen om er op termijn een nieuw administratief centrum op te bouwen. In afwachting van de bouw – die niet de komende zes jaar gerealiseerd zal worden – wil de gemeente er een tijdelijke parking op aanleggen. Oppositiepartij N-VA kant zich tegen die beslissing. “Er is geen nood aan extra parking, wel aan groene zones”, klinkt het.

De voormalige houtzagerij Lesage, die net na de Tweede Wereldoorlog opgericht werd op de hoek van de Groenstraat met de Diegemstraat, staat ondertussen al bijna tien jaar leeg en is steeds meer aan het verloederen. Dat er iets met de site moet gebeuren, daar is iedereen in Zaventem het mee eens. Het schepencollege van Zaventem heeft dan ook beslist om de voormalige houtzagerij te onteigenen en aan te kopen om er op termijn een nieuw administratief centrum op te bouwen. “Vandaag zitten onze diensten verspreid over verschillende locaties, wat de werking niet gemakkelijk maakt”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Door alle diensten te centraliseren, is het voor alle personeelsleden veel gemakkelijker werken. In het huidige gemeentehuis in het Feldheimpark zouden we wel nog de trouwen laten doorgaan.”

De burgemeester benadrukt dat de plannen niet de komende zes jaar uitgevoerd zullen worden. Om de site op korte termijn te kunnen onteigenen en vervolgens aan te kopen, moet het terrein wel meteen voor ‘openbaar nut’ gebruikt worden. “En daarom willen we in afwachting van de bouw enkele tientallen parkeerplaatsen op de site aanleggen”, aldus nog Holemans. “Steeds meer krijgen we van omwonenden klachten dat ze na een werkdag geen plaats meer vinden in de buurt van hun woning. En ook de leerkrachten van de naburige ZAVO-school hebben moeilijkheden om hun wagen kwijt te geraken. Bovendien is zo’n extra parking welgekomen voor de pendelaars die dagelijks de trein nemen.”

Groene zone

Bij oppositiepartij N-VA is men niet te spreken over de plannen van een tijdelijke parking. “In de buurt van het station en het cultureel centrum De Factorij tellen we al 570 parkeerplaatsen”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “De inwoner heeft geen nood aan extra parkeergelegenheid. Nu al blijven heel wat plaatsen op de parking aan het nabijgelegen Karel Quitmannplein regelmatig leeg. Dat is hét bewijs dat de plannen onnodig zijn. Wij zijn voorstander van de aanleg van een groene zone op de site van de houtzagerij. Indien nodig kunnen er nog enkele parkeerplaatsen vlakbij de parking aan het Quitmannplein bij komen, maar we begrijpen niet dat de hele site als parkeerterrein aangelegd moet worden. Ook de plannen voor het nieuw administratief centrum zijn we niet genegen. Wij opteren ervoor om een nieuw gemeentehuis op de terreinen van de technische dienst in de Steenokkerzeelstraat te bouwen.”

Burgemeester Holemans laat nog weten dat de gemeente de houtzagerij alleen maar kan onteigenen om de site nadien ‘openbaar nut’ als bestemming te geven. “Daardoor is de aanleg van een park niet mogelijk”, klinkt het. En wat dan met de parkeerplaatsen zodra het administratief centrum gebouwd wordt? “Onder het administratief centrum zullen we hoogstwaarschijnlijk een nieuwe parking kunnen aanleggen”, besluit Holemans.