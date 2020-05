Gemeente start met herstellingswerken Park Mariadal Robby Dierickx

29 mei 2020

13u11 0

In het Park Mariadal is een firma op vraag van de gemeente Zaventem gestart met broodnodige herstellingswerken. Het gaat dan vooral om het herstellen van schade die de voorbije jaren aangericht werd door vandalen, maar die ook het gevolg is van ouderdom.

Bijna twintig jaar geleden kreeg het Park Mariadal, dat in 1937 aangekocht werd door het toenmalige gemeentebestuur, al een grondige make-over. Zo werden er onder meer grote terrassen aangelegd, die versierd werden met stenen bollen. De vijver werd ook uitgebaggerd, heraangelegd met verschillende niveaus en voorzien van nieuwe fonteinen. Daarnaast werden ook hellingen in trappartijen en terrassen gestoken, en kwamen er nieuwe wandelwegen. Ondanks dat die werken pas negentien jaar geleden uitgevoerd werden, drongen zich al een tijdje herstellingswerken op.

Sierbollen

“De tand des tijds heeft ondertussen deze renovatie ingehaald, maar jammer genoeg heeft ook bezoek van vandalen het uiterlijk van ons park geen deugd gedaan”, legt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) uit. “Zo duwden vandalen de stenen sierbollen meermaals in de vijver. Die worden opnieuw uit het water gehaald en zullen verankerd worden. Daarnaast worden de loskomende delen van muurtjes en trappen opnieuw bevestigd. Ook andere pijnpunten, zoals het opnieuw verankeren van losgekomen vijverranden , zullen aangepakt worden.”

De externe firma krijgt bij de herstellingswerken de hulp van de gemeentelijke technische dienst van Zaventem. “Onze eigen werknemers zullen helpen bij het opvissen van losgeraakte boordstenen en andere voorwerpen die in de vijver terecht zijn gekomen”, verduidelijkt bevoegd schepen Wim Driesen (Open Vld). “Anderzijds zal onze groendienst extra verzorging voorzien aan de aanplantingen en het regelmatig onderhoud, zodat het Park Mariadal opnieuw op en top kan schitteren.”