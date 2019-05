Gemeente stapt in project Vlaamse Meesters in Situ en zet schilderij Van Dijck in de kijker Robby Dierickx

29 mei 2019

09u38 1 Zaventem De gemeente Zaventem maakt voortaan deel uit van het project Vlaamse Meesters in Situ, in samenwerking met Openbaar Kunstbezit. Concreet betekent dit dat het schilderij ‘Sint-Maarten deelt zijn mantel’ van Antoon Van Dijck in de schijnwerpers gezet wordt.

“Nu onze gemeentelijke diensten Cultuur en Toerisme ingestapt zijn in het project Vlaamse Meesters in Situ zal het kunstwerk, dat in onze Sint-Martinuskerk hangt, nog extra aandacht krijgen van bezoekers uit alle windstreken”, weet Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Bij het schilderij zal een touchscreen geplaatst worden waarop Zaventemnaars en toeristen alle informatie zullen kunnen terugvinden over de schilder en zijn topwerk. Er is eveneens info op kindermaat waardoor het ook interessant is voor gezinnen en voor scholen. Nog 44 andere locaties in Vlaanderen nemen deel aan dit project. Het touchscreen zal op 16 juni in de Sint-Martinuskerk geplaatst worden. Op diezelfde dag zal er naast de kerk ook een workshop voor kinderen plaatsvinden.”

Bij het project hoort ook een ‘Pelgrimsboek’ waarmee kunstliefhebbers de 45 sites in Vlaanderen kunnen gaan bezoeken en per site een sticker kunnen verzamelen met de afbeelding van het bezochte kunstwerk.