Gemeente pakt wildparkeren in centrum Sterrebeek aan: boete van minstens 116 euro Robby Dierickx

19 december 2019

15u32 5 Zaventem Het centrum van Sterrebeek wordt de laatste weken en maanden ‘geteisterd’ door wildparkeerders. Vooral op de Mechelsesteenweg is het volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) een echte plaag. Daarom zal de politie voortaan strenger optreden. Wie rijdt, stilstaat of parkeert op het fietspad riskeert een boete van minstens 116 euro.

“Vooral op weekendochtenden is het wildparkeren blijkbaar erg populair in het centrum van Sterrebeek”, zegt een misnoegde burgemeester. “De wegcode stelt nochtans dat je met een auto onder geen enkele voorwaarde op een fietspad of voetpad mag rijden, stilstaan of parkeren. Ook niet om snel iemand te laten uitstappen of om een winkel of bank binnen te wippen. Automobilisten denken blijkbaar dat ze niet in overtreding zijn wanneer ze hun vier richtingaanwijzers gebruiken, maar niets is minder waar. Wie de richtingaanwijzers gebruikt om op gevaar te wijzen, begaat namelijk een bijkomende overtreding.”

116 euro

Om het probleem aan te pakken, gaat de lokale politie strikt toezien op de naleving van de wegcode. Overtreders zullen onmiddellijk beboet worden. Ze krijgen een boete van 116 euro, maar indien overtreders hun vier richtingaanwijzers onrechtmatig gebruiken, loopt de boete nog hoger op. “Ik roep iedereen dan ook op om de wegcode na te leven en geen gevaarlijke situaties te creëren”, aldus nog Holemans. “Het zou jammer zijn dat de prijs voor lekkere koffiekoeken en gebak plots een pak hoger oploopt.”