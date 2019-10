Gemeente levert extra inspanning om uitdoving woonbonus op te vangen RDK

15u15 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem geeft haar inwoners uitzonderlijk wat meer tijd om in te stappen in het systeem van de woonbonus nu de Vlaamse regering beslist heeft om die bonus vanaf 1 januari volgend jaar uit te doven. De diensten zullen er alles aan doen om de behandelingstermijn in te korten.

Vlamingen die toch nog willen instappen in de woonbonus, moeten ten laatste op 31 december dit jaar hun authentieke leningsakte laten verlijden bij de notaris. Op hetzelfde moment wordt ook de authentieke koopakte verleden. Maar voor die akte kan verleden worden, moet de notaris bij de gemeente het stedenbouwkundig uittreksel bekomen. Dat is een formulier met alle mogelijke stedenbouwkundige informatie over het huis. De gemeente heeft in principe een wettelijke termijn van 30 dagen om dat formulier af te leveren. Om te vermijden dat inwoners in de kerstperiode plots in tijdsnood komen, grijpt de gemeente nu in.

13 december

“Ik heb onze dienst Ruimtelijke Ordening gevraagd om een extra inspanning te leveren zodat we zoveel mogelijk inwoners kunnen helpen die nog voor het einde van het jaar hun authentieke koopakte willen hebben”, zegt Zaventems schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Het is wel belangrijk dat de notaris ten laatste op vrijdag 13 december de aanvraag voor het stedenbouwkundig uittreksel stelt. Onze diensten gaan er dan alles aan doen om de behandelingstermijn in te korten en nog voor Kerstmis het attest af te leveren. Voor aanvragen die binnenkomen na 13 december kunnen we helaas niet garanderen dat de nodige documenten nog dit jaar afgeleverd worden. Daarom lichten we de mensen en de notarissen nu al in.”