Gemeente krijgt 465.000 euro voor oprichting digitaal infoplatform voor ondernemers Robby Dierickx

19 november 2019

09u37 0 Zaventem Het gemeentebestuur van Zaventem richt een digitaal informatieplatform voor (toekomstige) ondernemers op en krijgt hiervoor 465.000 euro subsidies van Europa en Vlaanderen. Met het nieuwe loket wil het schepencollege het contact tussen ondernemers en de gemeentediensten bevorderen.

Zaventem telt dankzij de aanwezigheid van de luchthaven en tal van industrieterreinen heel wat ondernemingen. Zij zullen voortaan terecht kunnen aan een digitaal informatieportaal. “Daarmee willen we onze dienstverlening naar lokale en internationale ondernemers nog verbeteren”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “De opstart van het digitaal loket past in een grotere strategie van onze nieuwe ploeg om de aantrekkelijkheid van onze gemeente in de verf te zetten voor potentiële investeerders.”

“De gemeente richt ook een Dienst Economie op en zet vanaf nu ook al één personeelslid in dat een contactpunt zal zijn voor ondernemers en bedrijven”, vult Bart Dewandeleer (CD&V), schepen bevoegd voor bedrijventerreinen, aan.

De gemeente kreeg recent van Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), te horen dat het een subsidie van 465.000 euro mag verwachten voor de oprichting van het digitaal informatieplatform voor ondernemers. 155.000 euro is afkomstig van Vlaanderen, terwijl Europa 310.000 euro schenkt. Dat subsidiebedrag is 60 procent van het totale investeringsbedrag van 775.000 euro.