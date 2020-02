Gemeente koopt twee extra overlastcamera’s aan Robby Dierickx

18 februari 2020

11u32 0 Zaventem Nadat de gemeente twee jaar geleden al vier mobiele overlastcamera’s aankocht, heeft de gemeenteraad van Zaventem maandagavond beslist om nog eens twee verplaatsbare camera’s aan te kopen. Voor die aankoop wordt zo’n 14.000 euro vrijgemaakt.

“De vier overlastcamera’s bewezen hun nut de voorbije maanden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “We hebben verschillende criminelen kunnen vatten en we merken ook dat de camera’s voor een afschrikkend effect zorgen. Daarom hebben we beslist om twee extra verplaatsbare camera’s aan te kopen. Die zullen ingezet worden om alle vormen van overlast tegen te gaan.”

Oppositiepartij N-VA is tevreden met de aankoop van de camera’s, ter waarde van 14.000 euro. “Wij zijn al jaren vragende partij en het aankopen van meerdere overlastcamera’s was een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “Alles wat kan bijdragen aan de veiligheid van onze inwoners en zorgt voor het betrappen van sluikstorters, foutrijders en zelfs feiten van vandalisme en diefstal kan oplossen, juichen wij toe. We zijn dan ook voorstander om een maximaal aantal camera’s aan te schaffen.”