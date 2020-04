Gemeente helpt scholen om noodopvang in paasvakantie gratis te maken Robby Dierickx

01 april 2020

09u38 0 Zaventem Omdat scholen ook in de paasvakantie kinderen moeten opvangen als gevolg van de coronacrisis neemt de gemeente Zaventem extra maatregelen. Zo zorgt het schepencollege voor een financiële ondersteuning van 16 euro per dag per kind. In ruil moeten de scholen de opvang wel kosteloos maken.

Door het coronavirus werden alle vrijetijdsactiviteiten zoals de speelpleinwerking, sportkampen en creastages in de paasvakantie afgelast. Om kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren en kinderen in een moeilijke en kwetsbare thuissituatie in de vakantie toch op te vangen, blijven de deuren van de basisscholen open. En daarom neemt de gemeente nu extra maatregelen.

Zo worden alle inschrijfgelden van paasactiviteiten aan de ouders terugbetaald. Daarnaast zorgt de gemeente er samen met de basisscholen voor dat de kinderopvang in de paasvakantie kosteloos is. Het gaat dan wel over kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren en die hierdoor niet zelf hun kinderen kunnen opvangen en ook kinderen in een moeilijke en kwetsbare thuissituatie.

“De gemeente zorgt voor een financiële ondersteuning van 16 euro per dag per kind”, vertellen schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V) en schepen van Onderwijs Dirk Philips (Open Vld). “We vragen de scholen dan wel om de opvang kosteloos te maken voor de ouders. Ze kunnen de subsidie gebruiken om toezichters te betalen, maar ze kunnen er ook extra knutsel- of speelmateriaal mee aankopen. Als gemeente willen we hiermee ook ouders voor wie de kinderen zelf opvangen onmogelijk is, én de scholen die deze paasopvang mogelijk maken een hart onder de riem steken.”