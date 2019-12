Gemeente geeft 58.000 euro uit aan feestelijke kerstverlichting met ledlampen Robby Dierickx

04 december 2019

10u18 0 Zaventem Wie door Zaventem rijdt, zal het ongetwijfeld al gezien hebben: de gemeentediensten hebben de kerstverlichting opgehangen. Die bestaat ook dit jaar uitsluitend uit ledlampen. In totaal maakt de gemeente 58.000 euro vrij om het straatbeeld in een feestelijk jasje te steken.

“We hebben dit najaar via een openbare aanbesteding gekozen om met dezelfde leverancier opnieuw samen te werken”, zegt schepen Dirk Philips (Open Vld). “We waren zeer tevreden over de samenwerking de voorbije jaren en daarom doen we er graag nog eens drie jaar bij.”

Vooral in de handelskernen, op de invalswegen en op de pleinen is de kerstverlichting de komende weken te zien. “Vanuit ecologisch standpunt kiezen we ervoor om geen kerstbomen te plaatsen maar wordt de verlichting enkel in de bestaande bomen gehangen. Net als de voorbije jaren werden ook nu uitsluitend ledlampen opgehangen. De armaturen op de palen en de overspanningen steken dit jaar trouwens in een nieuw kleedje. De totale kostprijs bedraagt 58.000 euro.”

Vrijdagavond zal de kerstverlichting voor het eerst branden.