Gemeente en vzw Vol Tapijt openen voor het eerst bloktafels Robby Dierickx

19 december 2019

09u02 2 Zaventem Op maandag 23 december openen de nieuwe scoutslokalen in Zaventem hun deuren voor blokkende studenten. Zij kunnen er tot eind januari terecht om in groep te studeren. De organisatie ligt in handen van de gemeente en van de vzw Vol Tapijt, een groep van jonge enthousiaste Zaventemnaren die activiteiten voor jongeren organiseert.

“Als schepen van Jeugd ben ik enorm blij dat ik mee aan de wieg mag staan van dit initiatief en dat we met de nieuwe scoutslokalen een ideale plaats gecreëerd hebben voor de bloktafels”, zegt Bart Dewandeleer (CD&V). “En de jongeren organiseren het helemaal zelf.”

Ook collega-schepen Dirk Philips (Open Vld) is opgetogen dat er voor het eerst bloktafels komen. “Op die manier willen we de studenten de kans geven om te studeren in een rustige en stimulerende omgeving”, klinkt het. In het verleden trokken de jongeren op eigen initiatief naar de bibliotheek in cultureel centrum De Factorij, maar daar was vaak te weinig plaats.

“Daarom hebben we het Open Blok-initiatief op poten gezet”, zegt Ramses Parijs, voorzitter van de vzw Vol Tapijt. “Samen met de gemeente en de jeugddienst zorgen we voor een grote uitbreiding van het aantal publieke studeerplekken.” De studenten zijn tot 30 januari welkom in de scoutslokalen.