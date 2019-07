Gemeente breidt groene autovloot uit en trekt verder duurzame kaart DBS

03 juli 2019

14u54 0 Zaventem Zaventem heeft haar groene vloot uitgebreid met drie elektrische wagens. Daarmee wordt nog eens benadrukt dat de gemeente de duurzame groene kaart trekt. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het daaropvolgende klimaatplan heeft de gemeente zich geëngageerd om de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20% . Ze doet dat door onder meer door energie te besparen, energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen.

In 2016 werd een eerste 100% elektrische wagen (Nissan Leaf) aangekocht voor de afdeling omgeving. Er zijn ook 4 plug-in hybride wagens in dienst bij het gemeentebestuur. “Vandaag breiden we de vloot nog eens uit met drie elektrische bestelwagens (Nissen e-nv 200) en 3 CNG wagens”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Tevens is de aankoopprocedure gestart voor elektrische hybride wagens voor de algemeen directeur en het diensthoofd technische dienst.”

Voor de totale gemeentelijke vloot is het de doelstelling om te ‘vergroenen’ met milieuvriendelijke voertuigen. “Op dit moment is het personen- en bestelwagenpark al voor 43% ‘vergroend’. Bij onze lokale politie is sedert 2018 reeds 50% van de vloot milieuvriendelijk.”

“Uiteraard willen we ook zelf groene energie opwekken. In dat kader werden zonnepanelen op GC De Maalderij en GBS Sint-Stevens-Woluwe (beide 10kW) geplaatst. Nieuw is het plan om bijkomend op verschillende gemeentelijke daken van onder meer sporthallen, de site grondgebiedszaken en de OCMW-gebouwen ook zonnepanelen te installeren”, aldus schepen van Technische Dienst Wim Driesen (Open Vld).

Een andere versnelde ingreep is de stap naar energiezuinige straatverlichting. “In het kader van het burgemeestersconvenant wordt tevens versneld werk gemaakt van de overschakeling van de klassieke straatverlichting naar LED. De gemeenteraad besliste eind juni om een opdracht van 340.000 euro aan Fluvius te geven voor de vervanging van klassieke verlichting door LED-verlichting in 18 straten, verspreid over de 4 deelgemeenten.

“Met deze eerste operatie wil de gemeente al 651 energieverslindende lichtpunten vervangen. Het resultaat is een geraamde CO2- besparing van 73 ton per jaar en energiebesparing van 349.000 kWh/jaar. De gemeente kan hiermee elk jaar 55.000 euro besparen op haar elektriciteitsfactuur. Deze eerste ingreep heeft een terugverdientijd van 6 jaar”, aldus nog Holemans.