Geen straf voor man die echtgenote sloeg en politie met borden bestookte WHW

16 januari 2020

09u49 0 Zaventem Een 37-jarige man uit Zaventem heeft de opschorting gekregen voor intrafamiliaal geweld. Ook tegen de politie liet hij zich gelden: hij gooide met borden naar hen toen ze tussenkwamen bij een echtelijke twist.

Wie de populaire TV-serie ‘De twaalf’ bekeek zal het wel herkennen. Een relatie waarbij de man de dominante rol had binnen de relatie en zijn echtgenote talloze keren kleineerde. Naast het verbale geweld ging de man ook fysiek over de schreef volgens het parket. Op 8 december kwam hij dronken thuis. Een discussie volgde en hij sloeg haar tot twee maal toe. Ze kon terecht bij een vriendin die de politie belde. Toen deze bij zijn thuis langskwamen gedroeg hij zich zeer arrogant en gooide hij zelfs een bord naar hen. Na een nachtje cel werd hij vrijgelaten maar afgekoeld was hij allerminst. Hij ging naar haar trok haar letterlijk uit bed. “Zoals de politie bij mij heeft gedaan”, voegde hij eraan toe. De rechtbank besloot niettemin dat de opschorting volstond. Indien hij zich gedraagt de komende 3 jaren komt hij dus zonder straf weg.