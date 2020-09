Geen privacy meer en 3 jaar hinder door de bouw: buurt protesteert tegen komst 47 appartementen Gemeente en bouwpromotor willen overlast tijdens werken tot minimum beperken Robby Dierickx

07 september 2020

15u18 2 Zaventem De bewoners van de Landbouwstraat en de Steenokkerzeelstraat in Zaventem uiten hun ongenoegen over de komst van 47 appartementen op de voormalige terreinen van autoverhuurbedrijf Avis. Ze vrezen vooral dat ze geen privacy meer zullen hebben door de inkijk vanuit de appartementen en verwachten ook heel wat hinder tijdens de bouwwerken. Volgens de gemeente is het hele project conform de regels.

Ruim honderd handtekeningen van bewoners van de Landbouwstraat en de Steenokkerzeelstraat verzamelde Dirk Amerijckx voor zijn petitie tegen de komst van 47 flats op de site waar Avis tot enkele jaren geleden gevestigd was. “Op twee bewoners na zette iedereen van beide straten zijn krabbel onder de petitie”, verduidelijkt Dirk, die zelf in de Landbouwstraat woont. “Dat toont aan dat de hele omgeving zich kant tegen de megalomane plannen van de bouwpromotor.”

Bouwhoogte

Dat er iets moet komen op de voormalige site van het autoverhuurbedrijf vlakbij de spoorweg om leegstand tegen te gaan, daar is de buurt het wel over eens, maar de omwonenden kanten zich vooral tegen de omvang van het project. “47 appartementen, dan zit je al gauw aan zowat honderd extra bewoners in deze buurt”, meent Dirk Amerijckx. “Wat zal dat voor het verkeer betekenen? En ook de bouwhoogte baart ons zorgen. Van in de flats zullen de bewoners inkijk hebben in onze woningen en onze tuinen. Daarnaast zal iedereen die de toegangsweg tot de appartementen, die nota bene pal naast mijn woning komt, gebruikt ook zomaar in mijn tuin kunnen kijken. De bouwpromotor kiest immers voor een hoge draad om mijn tuin af te schermen, maar die houdt pottenkijkers niet tegen. Er zou op termijn wel nog een haag komen, al zal dat niet voor meteen zijn.”

Barsten

Tot slot vreest Dirk Amerijckx dat hij tijdens de bouwwerken, die zowat drie jaar zullen duren, zware hinder zal ondervinden. “We hebben net heel wat geld in de renovatie van onze woning gestoken, maar nu komt hier een ondergrondse garage pal naast ons huis. Het zware machinewerk zal ongetwijfeld voor barsten in de muren zorgen. Ook het zware vrachtverkeer dat tijdens de bouwwerken langs mijn woning zal rijden, zal problemen met zich meebrengen.”

De site, die vlakbij de spoorweg en het station ligt, is verloederd sinds het vertrek van Avis en is geschikt voor dergelijk woonproject. De 47 flats worden over vier aparte gebouwen verdeeld, waarvan slechts twee appartementen op het vierde verdiep zullen liggen Schepen Bart Dewandeleer

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) begrijpt de bekommernissen van de buurt, maar zegt dat het hele project conform de regels is en dat de site een woonzone is. “Om die reden hebben we ondertussen al de omgevingsvergunning afgeleverd. De site, die vlakbij de spoorweg en het station ligt, is verloederd sinds het vertrek van Avis en is geschikt voor dergelijk woonproject. De 47 flats worden over vier aparte gebouwen verdeeld, waarvan slechts twee appartementen op het vierde verdiep zullen liggen. De overige gebouwen zijn twee of drie verdiepingen hoog, vergelijkbaar met de woningen in de buurt. Er zal ook voldoende ruimte en groen voorzien worden, zodat de inkijk in de omliggende huizen beperkt wordt.”

De schepen geeft aan dat hij samen met de bouwpromotor en de buurtbewoners rond de tafel zal zitten om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Volgens Dirk Amerijckx is het momenteel nog niet duidelijk of de buren in beroep gaan tegen de omgevingsvergunning. “Eind deze week hebben we een onderhoud met de promotor. Veel zal van dat gesprek afhangen”, besluit hij.