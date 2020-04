Geen paaseierenraap, dus schenkt Zaventemse dorpsraad 76 kilogram eitjes aan woonzorgcentra Robby Dierickx

10u11 0 Zaventem Tientallen kinderen zouden komend weekend normaal gezien afzakken naar het Feldheimpark in Zaventem om er paaseieren te rapen, maar door de coronacrisis moest de dorpsraad haar jaarlijkse paaseierenraap afblazen. De eitjes werden dan maar geschonken aan woonzorgcentra Trappeniers en Sint-Antonius.

“Het is jammer dat we dit jaar geen kindjes gelukkig kunnen maken met onze paaseierenraap, al is het uiteraard logisch dat ons evenement niet kan doorgaan”, zegt Guido Thielemans, voorzitter van de Zaventemse dorpsraad. “Het zou zonde zijn om de eitjes die voor de paaseierenraap bestemd waren, weg te gooien. Daarom hebben we als bestuur beslist om de paaseieren aan de bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra Trappeniers en Sint-Antonius te bezorgen. Met deze actie willen we het verzorgingspersoneel en de vrijwilligers in de rusthuizen in de bloemetjes zetten voor hun dagelijkse inzet. In totaal konden we 250 pakjes, goed voor 76 kilogram eitjes, aan het personeel, de vrijwilligers en de bewoners schenken.”

De overhandiging gebeurde dinsdagochtend volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.