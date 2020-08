Geen McDonalds en Carrefour in oude Ford-garage, mogelijk wel 47 appartementen Robby Dierickx

14 augustus 2020

09u53 2 Zaventem Er komen dan toch geen McDonalds en een Carrefour-warenhuis op de site van de voormalige Ford-garage Hergon langs de Mechelsesteenweg in Sterrebeek. De gemeente was geen voorstander van dat project. De kans is wel reëel dat er 47 appartementen en bijna 100 parkeerplaatsen komen. Het openbaar onderzoek loopt tot midden september.

Nadat de Hergon-garage enkele jaren geleden naar de Leuvensesteenweg verhuisde, hadden McDonalds en Carrefour hun zinnen op de site gezet. Tot een officiële aanvraag kwam het echter nooit, aangezien het gemeentebestuur van Zaventem van meet af aan duidelijk maakte dat het geen fan was van dat project op die site. “Omwille van het feit dat er naast het perceel al een Lidl-warenhuis ligt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V). “Bovendien waren er ook heel wat buren die zich vragen stelden bij het project.”

Grote assen

Inmiddels werd de site verkocht en recent diende de nieuwe eigenaar een aanvraag in voor de bouw van 47 appartementen, 73 privé- en 23 publieke parkeerplaatsen en 96 privé- en 17 publieke fietsparkeerplaatsen. Het openbaar onderzoek loopt tot 8 september. “De site is woonzone, waardoor appartementen er mogelijk zijn”, aldus nog Dewandeleer. “Bovendien past het ook binnen onze verordening inzake appartementen, waarbij flatgebouwen alleen toegestaan zijn langs de grote assen en in dorpscentra. De Mechelsesteenweg is zo’n grote as. Het openbaar onderzoek loopt momenteel en na afloop zullen we ons als schepencollege buigen over het dossier en de eventuele bezwaarschriften.”

