Geen lockdown voor opvangcentrum: bewoners wel slechts één keer per week naar dorpskern Robby Dierickx

25 maart 2020

16u04 4 Zaventem Het Fedasil-opvangcentrum in Zaventem, waar momenteel zowat 200 mensen verblijven, gaat niet in lockdown. Daarmee reageert de gemeente op het nieuws dat eenzelfde opvangcentrum in Koksijde wel tijdelijk een gesloten centrum wordt als gevolg van de coronacrisis. Bewoners mogen wel slechts één keer per week naar de dorpskern voor een bezoek aan de winkel.

De gemeente Koksijde besliste maandag eenzijdig en tot ongenoegen van Fedasil om de deuren van het opvangcentrum op haar grondgebied op slot te houden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In Zaventem denkt men niet aan een preventieve lockdown. “We houden ons hiermee aan de richtlijnen van de provinciegouverneur”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Op onze vraag zal de directie van het opvangcentrum bovendien de bewoners er uitdrukkelijk op wijzen dat verplaatsingen naar het centrum van Zaventem tot een minimum beperkt moeten blijven. Met andere woorden: inkopen doen kan dus wel, maar maximaal één keer per week. Om een luchtje te scheppen, is er in de Excelsiorlaan voldoende bewegingsruimte zodat verdere wandelingen niet toegestaan zijn.”

In het opvangcentrum in de industriezone verblijven momenteel 200 mensen. Om aan de regels rond social distancing te voldoen, werden er aanpassingen gedaan in de eetruimte en aan het onthaal.