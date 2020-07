Geen jubileumeditie Feldheim-festival door coronavirus Robby Dierickx

30 juli 2020

12u12 0 Zaventem Er komt dit jaar geen vijfde editie van het festival Feldheim in het gelijknamige park in Zaventem. Door het coronavirus moet de organisatie de jubileumeditie uitstellen naar volgend jaar.

Hoewel Zaventem momenteel nog volledig gespaard blijft van nieuwe coronagevallen, hebben de organisatoren van het festival Feldheim in overleg met de dienst Integrale Veiligheid van de luchthavengemeente beslist om de vijfde editie niet te laten doorgaan. “Dit virus overwinnen vraagt een uitzonderlijke inspanning van ons allen en daar willen wij als Feldheim-bestuur ons steentje aan bijdragen”, klinkt het in een mededeling. “Met de juiste ingesteldheid komen we er zeker door en kunnen we binnenkort weer normaal door het leven.”

De organisatie benadrukt dat uitstel geen afstel is en laat nu al weten dat het festival volgend jaar zeker terugkeert. “We laten ons niet ontmoedigen en gebruiken dit sabbatjaar als een troef”, besluit het bestuur.