Geen jaarmarkt door coronavirus: schepencollege schrapt gemeentelijke evenementen tot 30 juni Ook alle gemeentelijke infrastructuur blijft tot nader order gesloten Robby Dierickx

31 maart 2020

15u12 10 Zaventem Het Zaventemse schepencollege heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen tot eind juni te schrappen. Dat betekent dus ook dat de jaarmarkt van begin juni geannuleerd wordt. Ook alle voorstellingen en evenementen in cultureel centrum De Factorij worden geschrapt. Gemeentelijke sportinfrastructuur blijft tot nader order gesloten tot eind juni.

In Vilvoorde besloot het stadsbestuur vorige week om alle eigen evenementen en die van andere organisatoren tot eind juni te verbieden als gevolg van het coronavirus. Zaventem doet nu hetzelfde, al beperkt het schepencollege zich daar wel tot de eigen evenementen. Dat betekent dus ook dat er dit jaar geen 54ste editie van de jaarmarkt, die op maandag 8 juni gepland stond, komt. Midden maart werd ook al de carnavalsstoet en de gemeentelijke musical afgelast. “Een pijnlijke, maar logische beslissing om ook de jaarmarkt te annuleren”, meent schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld). “Normaal gezien starten we ten laatste half april met de voorbereidingen van die jaarmarkt, maar de kans is groot dat we dan nog in deze lockdown zitten. Bovendien is het nog onduidelijk tot wanneer de federale overheid de huidige maatregelen zal verlengen, waardoor een optimale voorbereiding onmogelijk zou zijn. We zien het niet zitten om een halfbakken jaarmarkt op poten te zetten, dus hebben we beslist om alles af te blazen.”

Trouwfeesten

Ook alle evenementen in cultureel centrum De Factorij en het huren van de gemeentelijke infrastructuur worden tot eind juni verboden. “Dat is geen prettige beslissing, maar hiermee willen we wel klaarheid scheppen”, verduidelijkt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) het besluit van het schepencollege. “Voor het cultureel centrum betekent dit dat er tot de start van het nieuwe seizoen, dat traditioneel in september begint, geen activiteiten meer zullen plaatsvinden. Wie een trouwfeest of ander evenement in onze gemeentelijke zalen gepland had, zal dat jammer genoeg moeten afblazen. Verenigingen of andere instanties die de komende weken grote evenementen gepland hebben, raden we aan om na te denken of dat wel verstandig is.”

Van de federale overheid mag er voorlopig al zeker tot 19 april niet meer in een club gesport worden, maar de gemeente Zaventem heeft inmiddels beslist om alle gemeentelijke sportinfrastructuur zoals sporthallen en tennisterreinen voorlopig tot 30 juni te sluiten. “We bekijken ondertussen wel wat de hogere overheid beslist en kunnen eventueel terugkomen op onze beslissing”, aldus nog Holemans.

Tegoedbonnen

Oppositiepartij N-VA vraagt het schepencollege om steunmaatregelen te nemen voor verenigingen en handelaars. De partij denkt onder meer aan tegoedbonnen van 10 euro die inwoners na de crisis kunnen gebruiken bij lokale handelszaken, maar ook aan een eenmalige subsidie voor verenigingen die hun activiteiten zoals eetfestijnen zagen wegvallen. Ook wil N-VA dat parkeerretributies tot na de coronacrisis opgeschort worden omdat inwoners die over een bedrijfswagen beschikken niet altijd een bewonerskaart voor die wagen hebben.

Hoogdringende maatregelen

“We zijn al langer een pakket van extra maatregelen aan het voorbereiden”, antwoordt burgemeester Holemans. “Maar de voorbije weken staken onze diensten heel wat tijd en energie in de hoogdringende maatregelen. Vanaf nu richten we onze pijlen meer op de steunmaatregelen voor de verenigingen en handelaars. De voorstellen van N-VA komen overeen met waarmee we momenteel bezig zijn.”