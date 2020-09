Geen geploeter in de Nossegemse modder dit jaar: Patattencross afgelast door coronavirus Robby Dierickx

04 september 2020

14u32 1 Zaventem Het lijstje met gesneuvelde evenementen en activiteiten door het coronavirus wordt steeds langer, want in Nossegem is nu ook de Patattencross geschrapt. De organisatie moet de twaalfde editie van de veldrit, die begin oktober gepland stond, noodgedwongen annuleren. “Met alle maatregelen die we zouden moeten nemen, zou de ‘fun’ er wat af zijn”, klinkt het.

Over een maand zouden in de buurt van de voetbalvelden van SK Nossegem normaal enkele honderden veldrijders deelnemen aan de twaalfde editie van de Patattencross, maar de organisatie besliste zopas om het hele evenement af te blazen. “De voorbije weken zaten we binnen onze vzw meermaals samen om de situatie te evalueren”, zegt Danny Van Herck, secretaris van de organiserende vzw Sport & Steun Nossegem. “Van de wielerbond hadden we een draaiboek voor wielerwedstrijden gekregen en we dachten dat we alles wel op een veilige manier zouden kunnen organiseren, maar uiteindelijk bleek dat een evenement zoals de Patattencross onmogelijk honderd procent veilig kan verlopen. Niet voor de fans, niet voor het bestuur en ook niet voor de renners. Nog meer maatregelen nemen, zou niet haalbaar zijn. De ‘fun’, toch niet onbelangrijk bij onze Patattencross, zou helemaal zoek zijn. Daarom hebben we beslist om alles af te blazen.”

Sportief feest

Ondanks dat het bestuur het betreurt dat er dit jaar geen twaalfde editie komt, heerst er toch opluchting. “Want nu weten we waar we staan”, aldus nog Van Herck. “We hadden ook kunnen kiezen om alles toch door te laten gaan, met het risico dat we dan finaal toch alles moesten afgelasten. Dat risico wilden we niet lopen. We starten nu al met de voorbereiding van de editie van volgend jaar, zodat we er opnieuw een sportief feest van kunnen maken.”