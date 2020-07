Geen extra straf voor drugssmokkelaar die code van gsm niet aan speurders gaf Wouter Hertogs

15 juli 2020

09u53 0 Zaventem Een vrouw die veroordeeld werd voor cocaïnesmokkel heeft geen bijkomende straf gekregen voor belemmering van het onderzoek. Ze had geweigerd de pincode voor haar gsm te geven aan de speurders. Eerder kreeg haar vriendin, die ook betrokken was bij de smokkel, geen bijkomende straf. De rechtbank vond de 36 maanden cel die ze kregen voor de smokkel een voldoende strenge bestraffing.

Samen met een vriendin kreeg de vrouw vorige maand 36 maanden cel nadat ze 8 kilogram cocaïne in haar bagage ons land had binnengesmokkeld via de luchthaven van Zaventem. Tijdens het onderzoek had ze geweigerd om de code van haar gsm te geven. De speurders wilden de identiteit van de opdrachtgevers achterhalen, maar daardoor werd dat bemoeilijkt. Daarom had het parket een bijkomende straf van 15 maanden gevorderd. “Anders komen ze weg met dezelfde straf als smokkelaars die wél goed meegewerkt hebben met het onderzoek”, luidde de verklaring van het parket. Haar advocate Caroline Heymans meent dat de celstraf van 36 maanden volstaat. “Het klopt dat ze die code niet gegeven heeft. Ze had schrik voor represailles”, pleitte de advocate. “Dit kaderde allemaal in de vereniging waarvoor ze al veroordeeld werd. Een bijkomende straf is dus niet nodig.” De rechter was het eens met de strafpleitster en sprak de zogenaamde opslorping uit.