Geen enkele bestuurder betrapt op overmatig alcoholgebruik tijdens controleactie politie Zaventem SHVM

18 september 2019

16u36 0 Zaventem Op dinsdag 17 september hield de politiezone Zaventem tussen 08.45 uur en 14.00 uur een alcoholcontrole op twee verschillende locaties. Daarbij werd geen enkele burger betrapt op overmatig gebruik van alcohol. “Een zeer positief resultaat”, meent de politie.

De actie bestond uit een controle op gsm-gebruik achter het stuur, een inspectie van de boorddocumenten en een alcoholcontrole. Negen bestuurders werden betrapt op het gebruiken van hun gsm. De politie maakte daarnaast twee pv’s op inzake gordeldracht, één inzake rijden zonder rijbewijsbezit, en nog één voor het niet hebben van een verzekering.

Tijdens de actie nam de politie ook zo’n 631 ademtesten af. Daarbij werd niemand betrapt op alcoholgebruik. Ondanks het vroege uur, is dat resultaat voor de politie toch merkwaardig. “’s Middags vond de markt plaats. Dan gebeurt het wel dat mensen alcohol nuttigen op een terrasje of bij het eten. En toch had niemand een glaasje te veel op.”

3054 euro boete

Gisteren scande de dienst Verkeersbelastingen 2041 voertuigen. Negen voertuigen werden staande gehouden. Daarbij moesten de overtreders onmiddellijk een boete betalen. Drie wagens werden getakeld omdat de schuld niet ter plaatse betaald kon worden. In totaal is er sprake van een kleine 3054 euro aan boetes.