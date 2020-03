Geen chiro op zondag in Sint-

Stevens-Woluwe? Dan maar een virtuele ‘laddercompetitie’ Wouter Hertogs

22 maart 2020

14u38 0 Zaventem Geen ‘klassieke’ chironamiddag vandaag maar dit wil niet zeggen dat de leden van de Chiro Woluwe met hun vingers moeten draaien deze namiddag. Online werd immers een zogenaamde laddercompetitie in elkaar gebokst door de leiding en oud-leiding van de chiro.

De chiroleden knutselden samen met de oud-chiro online een heuse laddercompetitie in elkaar. Kinderen doen in een videogesprek samen met hun ouders opdrachten onder toezicht van een leider. Op deze manier kunnen ze -als ze de opdrachten met succes vervullen- hoger op de ladder klimmen.

“We hebben een site gemaakt waar de stand steeds op zal verschijnen en waar iedereen elkaar kan uitdagen via de webcam. Er is enorm veel tijd ingekropen maar we we vonden dat we onze leden niet zonder chirozondag konden achterlaten”, aldus Nils Van Reusel van de oud-leiding.

Niet minder dan 30 leden schreven zich met hun gezin in om deel te nemen aan de virtuele challenge. De opdrachten varieerden dan ook van een klassieke ‘schaar-steen-papier’ over pictionary met het gezin tot om het snelst (met vijf rietjes) een glas opdrinken. Het is dus opnieuw bewezen: ook in donkere coronatijden hoeven zondagen niet saai te zijn.