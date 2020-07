Geen bijkomende straf voor vrouw die 8 kilo cocaïne smokkelde Wouter Hertogs

03 juli 2020

16u47 0 Zaventem Een vrouw die veroordeeld werd voor cocaïnesmokkel heeft geen extra straf gekregen voor belemmering van het onderzoek. Ze had geweigerd haar PIN-code voor haar gsm te geven aan de speurders.

De vrouw kreeg eerder 36 maanden cel nadat ze 8 kilogram cocaïne in haar bagage ons land had binnengesmokkeld via de luchthaven van Zaventem. Het parket had bovendien een bijkomende straf van 15 maanden gevorderd nadat ze had geweigerd om de code van haar gsm te geven. De speurders wilden de opdrachtgevers van de smokkel kennen maar hierdoor werd dit bemoeilijkt. De rechter gaf echter geen extra straf omdat er sprake was van opslorping. Volgens de rechtbank werden zowel de smokkel als het niet willen geven van de code al bestraft met die 36 maanden cel.