Gedaan met racen langs opritten: gemeente maakt Erpsestraat fietsvriendelijk door kasseien weg te halen Robby Dierickx

19 juni 2020

16u23 1 Zaventem In de Erpsestraat in Nossegem, die op het traject van de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel ligt, zijn gemeentearbeiders deze week gestart met het vervangen van de vermaledijde kasseien door klinkers. Fietsers die de kasseien wilden ontwijken, deden dat door rakelings langs de opritten van de woningen te scheren. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties.

“Zowel voor de bewoners van de Erpsestraat als voor fietsers werd het stilaan heel gevaarlijk in de straat”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Fietsers vermeden de kasseien door op het voetpad en dus rakelings langs de opritten te rijden. Door de toename van het aantal speed pedelecs ging ook de snelheid er omhoog. Door de kasseien te vervangen door klinkers kunnen fietsers voortaan op de weg blijven rijden. Er zal wel een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers.”

Fietsstraat

Opvallend: in de toekomst wil de gemeente de HST-fietssnelweg verleggen zodat ze niet meer door de Erpsestraat loopt. “We hebben de straat nooit als deel van die HST-route beschouwd, maar wel als fietsstraat”, zegt Holemans nog. “We willen voor een veiliger alternatief gaan door de route te verleggen tussen de velden om uiteindelijk aan de voetbal in Nossegem uit te komen. In afwachting van die plannen vonden we het wel opportuun om de veiligheid in de Erpsestraat te verhogen door de kasseien weg te halen. Daarnaast wachten we ook nog op Wegen en Verkeer voor de plaatsing van verkeerslichten aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg.”

Nossegem Wegske

Bij oppositiepartij N-VA, die in de vorige legislatuur mee aan de macht was en het weghalen van de kasseien mee goedkeurde, is men tevreden dat de werken uitgevoerd worden. “Maar we betreuren dat de gemeente de HST-route wil verleggen”, zegt gemeenteraadslid Luk Vander Elst. “Het schepencollege zal kosten doen die niet nodig zijn, want het huidige traject is ideaal. Wij opteerden voor een ontdubbeling van het Nossegem Wegske, zodat er voor fietsers een aparte route zou komen. Nu hinderen fietsers en voetgangers mekaar.”