Gebroken pink en verwonding aan been: agenten gewond na banale controle Robby Dierickx

10 februari 2020

12u59 0 Zaventem Twee agenten van de politiezone Zaventem zijn zondagavond gewond geraakt tijdens een vechtpartij na een achtervolging. Eén van de agenten brak een pink, terwijl de andere verwondingen aan het been en de voet opliep. Twee daders werden opgepakt.

De feiten speelden zich zondagavond in de Groenstraat in het centrum van Zaventem af. Agenten hielden er een wagen tegen toen die de straat in de verboden richting in reed. De bestuurder weigerde echter te stoppen en reed weg. Daarop zette de politie de achtervolging in. Wat verderop kon de wagen klemgereden worden. Toen de politie de drie inzittenden wilde identificeren, geraakten de gemoederen plots verhit.

“Het kwam tot een vechtpartij, waarbij één van de agenten zijn pink brak en een andere gewond geraakte aan het been”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). De agenten kregen uiteindelijk hulp van andere ploegen uit omliggende zones. Twee van de drie inzittenden werden opgepakt.

“De betrokkenen waren al gekend bij het gerecht en wilden blijkbaar om die reden liever niet gecontroleerd worden”, laat Holemans nog weten. Ze zouden ook beschonken geweest zijn. De gewonde agenten moeten vandaag een medische controle ondergaan. Hoe lang ze werkonbekwaam zijn, is nog niet duidelijk.