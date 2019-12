Geboeide man gesignaleerd in Vilvoordelaan JCV RDK

29 december 2019

14u55 1 Zaventem Mysterieus signalement op het buurtinformatienetwerk in Zaventem zaterdagnamiddag. Op de Vilvoordelaan werd een geboeide man gesignaleerd. De politie kon ter plaatse echter niets vinden.

“Oudere man met handboeien (handen vastgeboeid achter zich en jas over de handboeien)”, stond er te lezen bij het signalement. De man werd opgemerkt in de Vilvoordelaan.

Een onderzoek van de politie leverde echter niets op. “Onze patrouille is ter plaatse gegaan, maar heeft daar niets verdacht gezien”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen van de Zaventemse politie. “Het signalement was op ons bureau binnengekomen via twee kinderen. Ter plaatse kon de ploeg echter niets vaststellen. Het is dus maar de vraag of het niet om een grap gaat. De Vilvoordelaan is een vrij drukke straat, dus daar zou toch iemand iets moeten gezien hebben.”