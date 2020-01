Gabriëlla blaast 100 kaarsjes uit: groot feest in woonzorgcentrum Trappeniers Robby Dierickx

22 januari 2020

Groot feest dinsdagmiddag in het OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem. Gabriëlla Gurickx mocht er immers honderd kaarsjes uitblazen. Ze deed dat samen met haar familie, de medebewoners en het personeel van het OCMW-rustoord. Ook een delegatie van het Zaventemse schepencollege was aanwezig. Gabriëlla kreeg een cheque van 250 euro van de gemeente. Ze is een regelrechte Zaventemse en verblijft ondertussen al een tijdje in WZC Trappeniers.