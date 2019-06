Frontman Mr. Nice wint Nederlandse talentenjacht en past voor optreden Zuiver Zaventems Robby Dierickx

17 juni 2019

10u57 8 Zaventem Nu zaterdag vindt op het Kerkplein van Zaventem de achtste editie van het gratis festival Zuiver Zaventems plaats. De organisatoren moesten op het laatste moment wel nog op zoek naar een nieuwe headliner, want covergroep Mr. Nice belde eind vorige week af nadat frontzanger Jared Grant een talentenjacht in Nederland won en daardoor voor andere optredens kiest.

De affiche van Zuiver Zaventems lag al een tijdje vast, maar door de zege van Jared Grant in talentenjacht All Together Now op de Nederlandse zender RTL kiest de zanger ervoor om komend weekend elders op te treden. Gevolg? Zuiver Zaventems zag met het afzeggen van coverband Mr. Nice plots haar hoofdact verdwijnen. “Daarom hebben we gekozen om Silicon Carne tot headliner te bombarderen”, legt Robert De Mol, één van de organisatoren, uit. “Door het vertrek van Mr. Nice kwam er bovendien een plekje vrij op de affiche. Gelukkig kan de groep Green Onions ons uit de nood helpen. Uiteraard is het jammer dat we op het laatste moment nog moesten schuiven.”

De ‘deuren’ van het Kerkplein openen zaterdag om 16.30 uur, al vertrekt er tussen 8.30 en 10 uur ook al een motortocht. Een deel van de opbrengst van Zuiver Zaventems gaat ook dit jaar opnieuw naar enkele goede doelen.