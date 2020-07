Franse vakbonden protesteren aan gebouw TUI Belgium na ontslag van 600 werknemers Robby Dierickx

28 juli 2020

12u26 0 Zaventem Aan het gebouw van TUI Belgium op de luchthaven van Zaventem voeren dinsdagmiddag zowat 35 Franse vakbondsmilitanten actie. Ze protesteren tegen het ontslag van 600 van de 900 personeelsleden bij TUI France en eisen een gesprek met Elie Bruyninckx, CEO TUI Western Region. Dat gesprek zit er echter niet meteen aan te komen.

“Op een ronduit botte manier hebben 600 van de 900 personeelsleden van TUI France enkele weken geleden moeten vernemen dat ze ontslagen worden”, klinkt het bij afgevaardigden van de Franse vakbond CSE. “Ze kregen een mail met een link naar een videocall en daarin kregen ze te horen dat er voor hen geen plaats meer is in het bedrijf. Voorts kreeg men geen info van de directie.”

Daarop besloten de vakbonden dinsdag naar TUI Belgium op Zaventem af te zakken in de hoop een gesprek te kunnen voeren met Elie Bruyninckx, CEO TUI Western Region. Hij heeft immers ook beslissingsrecht over de Franse tak. Maar de directie liet weten dat er geen onderhoud zal plaatsvinden. Ondertussen werden ook de deuren van het gebouw op Zaventem, waar momenteel door de coronacrisis slechts een beperkt aantal werknemers aan het werk is, gesloten om de actievoerders buiten te houden. “Als we vandaag geen gesprek krijgen, dan keren we op een ander moment terug”, besluiten de vakbonden.

De politie is ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.