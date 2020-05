Flat onbewoonbaar door brand: geen gewonden Robby Dierickx

02 mei 2020

18u51 0 Zaventem Op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe is zaterdagmiddag de keuken van een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw zwaar verwoest geraakt. Volgens de brandweer vielen er geen gewonden.

De brandweer werd kort voor 15 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw langs de Leuvensesteenweg, vlakbij het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe. De bewoners van de flat konden op eigen houtje ontkomen en ook de andere bewoners van het gebouw werden geëvacueerd. “Er vielen geen gewonden”, zegt Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. De brandweer kon een poes uit het brandende appartement redden.

De schade aan de flat op de derde verdieping is groot. De gemeente ontfermt zich over de bewoners aangezien hun appartement voorlopig onbewoonbaar is. Naar de oorzaak van de brand is het momenteel nog gissen.