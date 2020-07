Fietssnelweg langs E40 eind september klaar Robby Dierickx

11 juli 2020

09u55 0 Zaventem Vanaf eind september zullen fietsers veilig en vlot langs de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen fietsen. Op het einde van de zomer zouden de werken aan de nieuwe fietssnelweg F203 immers afgerond moeten worden. Dat blijkt uit een antwoord van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van CD&V-fractievoorzitter Peter Van Rompuy.

De F203 start in het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe en loopt tot aan de grens met Brussel. Het traject loopt naast de E40. De fietssnelweg vormt in combinatie met de Tramlaan een ideale verbinding tussen Sterrebeek en Brussel. “De gunningsprocedure werd ondertussen volledig doorlopen en de effectieve werken zijn gestart op 27 april”, weet Peter Van Rompuy. “Ze kennen een uitvoeringstermijn van ongeveer 4,5 maanden.” De werken op het laatste stuk van de route, dat gelegen is op Brussels grondgebied, zijn nog niet gestart, maar werden wel opgenomen in het voorwaardelijk deel van het bestek.

Veilig alternatief

Het gemeentebestuur van Zaventem maakte eind april nog bekend 2,5 miljoen euro vrij te zullen maken voor de aanleg van fietspaden in de Wezembeekstraat, JF Kennedylaan en langs de Tramlaan. Hierdoor zal het op termijn mogelijk worden om vanuit het centrum van Sterrebeek via de Tramlaan en vervolgens via de F203 naar Brussel te fietsen. “De coronaperiode heeft ons meer dan ooit tevoren doen inzien dat de fiets een prominente plaats zal krijgen in ons verkeersnetwerk”, weet Lukas Schillebeeckx, voorzitter van CD&V Zaventem. “De fiets moet een volwaardig, veilig en comfortabel alternatief worden om ons te verplaatsen voor zowel woon-werk- als woon-schoolverkeer. Hiervoor is het belangrijk om in samenwerking met de verschillende overheden voldoende te investeren in fietsinfrastructuur en het volledige fietsnetwerk.”