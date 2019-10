Festival Zuiver Zaventems verdeelt 3.000 euro onder vier verenigingen RDK

14 oktober 2019

Vier verenigingen - SK Nossegem, Bewegingsschool Zaventem, Judoclub Zaventem en Chiro Zaventem – mogen elk 750 euro extra op hun rekening verwelkomen. Ze kregen namelijk allemaal een deel van de winst van het jaarlijkse festival Zuiver Zaventems, dat eind juni op het Kerkplein in de luchthavengemeente georganiseerd werd. Elk jaar schenkt de organisatie een aanzienlijk bedrag aan enkele goede doelen of lokale verenigingen. De cheques werden op vrijdagavond 11 oktober uitgereikt in café Den Uiver, waar de vrijwilligers nadien ook op een drankje getrakteerd werden.