Facebookgroepen moeten zorgbehoevenden en vrijwilligers verbinden Robby Dierickx

16 maart 2020

16u18 4 Zaventem Nu ons land zo goed als lam ligt door de coronacrisis willen heel wat mensen zich inzetten om de zorgbehoevenden een handje te helpen. Om die twee groepen met elkaar in contact te brengen, worden in verschillende gemeenten Facebookgroepen opgericht. Dat is onder meer in Zaventem en Overijse het geval. De gemeente Zemst start dan weer een registratiesysteem met hulpvragen en -aanbiedingen op.

‘Samen doorheen coronatijden – Groot Zaventem’: die Facebookgroep richtte Zaventems gemeenteraadslid Lukas Schillebeeckx (CD&V) zondag op. “Onze groep telt nu al meer dan 430 leden”, aldus de initiatiefnemer. “Heel wat vrijwilligers bieden hun diensten aan, terwijl anderen net hulp zoeken. Maar beide groepen vinden mekaar niet en dus is zo’n Facebookgroep de ideale manier om hen met mekaar te verbinden. Ik hoop dat de komende dagen nog meer mensen hun weg naar deze groep vinden.”

Ook in Overijse werd zo’n initiatief op Facebook opgestart. De groep is niet alleen opgericht om hulp te bieden of te vragen, maar ook om creatieve ideeën te delen om de tijd nuttig door te brengen.

‘Zemst Helpt’

In Zemst is het dan weer het schepencollege dat met een centraal registratiesysteem voor hulpvragen en -aanbiedingen gestart is. “In deze moeilijke tijden stellen heel wat mensen zich solidair op”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “Met het systeem ‘Zemst Helpt’ stemmen we vraag en aanbod op elkaar af zodat we zoveel mogelijk kunnen tegemoet komen aan de wensen van zoveel mogelijk mensen. Alle helpende handen zijn welkom.”

Wie hulp nodig heeft, kan dit formulier invullen, kan mailen naar zemst.helpt@zemst.be of bellen naar 015/62.71.40. Zij die hulp aanbieden, kunnen via deze link een kaartje downloaden om in de brievenbussen te steken en zo hulp aan te bieden. Op datzelfde platform kan iedereen zich als vrijwilliger registreren. Wie zich als vrijwilliger engageert in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is automatisch verzekerd.

Meer over Zemst

Overijse

samenleving

politiek