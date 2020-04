Extra controles tegen hondenpoep in park Liekendael Robby Dierickx

06 april 2020

10u04 0 Zaventem Zaventems schepen van de Technische Dienst en van Milieu Wim Driesen (Open Vld) is het beu dat het park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe bezaaid ligt met hondenpoep en waarschuwt dat de politie strenger zal optreden tegen overtreders. Een GAS-boete kan al snel tot 200 euro oplopen.

“In een bepaalde zone trof ik twintig hondenpoepen op evenveel meter aan”, aldus de schepen. “Onaanvaardbaar in een park waar normaal gezien kinderen vertoeven in een prachtige speeltuin, waar de Chiro moet kunnen ravotten en waar er basketbal en voetbal gespeeld kan worden op het nieuwe sportveldje. Het is niet omdat de kinderen nu door de coronamaatregelen niet massaal in het parkje mogen spelen dat baasjes de uitwerpselen van hun viervoeters niet moeten oprapen.”

Volgens Wim Driesen werden hondenbaasjes in het verleden al regelmatig vriendelijk aangemaand om de uitwerpselen op te ruimen, maar vergeefs. “Ook de welgekende icoontjes op de borden om aan te duiden dat hondenpoep in de vuilnisbak moet, lijken geen effect te hebben”, klinkt het nog. “Het kan echter niet verder op deze manier. Ik vrees dat we niet anders kunnen dan de controles en het eventueel sanctioneren via GAS-boetes zullen moeten opdrijven. Bij een eerste vaststelling kan die boete al snel tot 80 euro oplopen, nadien wordt dat zelfs 200 euro.”