Extra bloemen moeten inwoners opmonteren in deze moeilijke tijden Robby Dierickx

18 mei 2020

14u50 0 Zaventem 346 bloemmanden, 18 bloembakken en 13 bloemtorens gevuld met surfinia’s, petunia’s en pelargonium verspreid over de vier Zaventemse deelgemeenten moeten de inwoners wat opmonteren in deze coronatijden.

Los van de talrijke bloemenperken en parken, die het hele jaar door de gemeentelijke groendienst onderhouden worden en het dagelijkse leven kleuren, werden in de eerste weken van mij tal van extra bloemen geplant. “Bloemen maken ons blijer, doen het stressniveau dalen en bezorgen ons een opgewekter gevoel”, zegt schepen van Technische Dienst Wim Driesen (Open Vld). “Als gemeente moeten we onze inwoners opmonteren en in deze ongewone tijden is dat zeker geen overbodige luxe. Binnenkort staan de bloemen te pronken en kan iedereen er tot in oktober volop van genieten.”