Exhibitionist na 3 jaar en ruim 40 feiten gevat: “Uitlaatklep om te ontkomen aan stress thuis en op het werk” 32-jarige Assenaar wel alweer vrij onder voorwaarden omdat hij zelf al in behandeling ging



Robby Dierickx en Wouter Hertogs

13 augustus 2019

09u59 28 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft maandag een exhibitionist opgepakt die de voorbije drie jaar minstens veertig vrouwen lastig viel in de luchthavengemeente. J.V., een 32-jarige man uit Asse, liet weten dat het voor hem een uitlaatklep was om zijn geslachtsdeel aan vrouwen te tonen. Omdat hij uit eigen beweging al in behandeling ging, liet de onderzoeksrechter hem vrij onder voorwaarden.

In 2016 krijgt de lokale politie van Zaventem een eerste melding binnen van een exhibitionist die vrouwen lastig valt in het centrum van de gemeente. Nadien komt de ene melding na de andere binnen. In de meeste gevallen gaat het om feiten waarbij de man masturbeert voor de ogen van jonge meisjes en vrouwen, maar in oktober vorig jaar raakt hij ook effectief één van zijn slachtoffers aan.

Omdat ik onraad rook, sloot ik de deur van de wagen, maar hij trok het portier meteen weer open. Met een hand trok hij mijn gezicht naar zijn ontbloot geslachtsdeel. Net op dat moment was mijn vriendin haar wagen aan het draaien in de straat, waarop hij vertrok. Niet al lopend, maar hij wandelde rustig weg Slachtoffer

De jongedame getuigde hierover in april dit jaar in Faroek op VTM. Samen met een vriendin was ze na een avondje uit onderweg naar hun wagens die in de doodlopende Voetbalstraat vlakbij de luchthaven geparkeerd stonden. Terwijl ze nog wat aan het napraten waren in de wagen van haar vriendin zagen ze een man voor de voordeur van een woning staan. Hij wandelde kort nadien weg, maar keerde vijf minuten later terug. “Hij keek even vluchtig in de wagen, maar we hadden niet het gevoel dat hij ons echt in de gaten had”, getuigde het slachtoffer in Faroek. Toen ze wat later de wagen van haar vriendin verliet om wat verderop in haar eigen auto te stappen, daagde de man plots opnieuw op.

Ontbloot geslachtsdeel

“Omdat de vrouw onraad rook, sloot ze de deur van haar wagen. “Maar hij trok het portier meteen weer open”, aldus het slachtoffer nog. “Met een hand trok hij mijn gezicht naar zijn ontbloot geslachtsdeel. Net op dat moment was mijn vriendin haar wagen aan het draaien in de straat, waarop hij vertrok. Niet al lopend, maar hij wandelde rustig weg.”

De dag nadien diende de vrouw een klacht in bij de politie. Daar werd meteen de link met de tientallen andere feiten gelegd. Maar voor het eerst kon een slachtoffer een gedetailleerde beschrijving van de dader geven, wat tot een robotfoto leidde. Maandag werd de man uiteindelijk opgepakt. Volgens het parket werd hij niet geïdentificeerd noch gearresteerd door tips na de uitzending van Faroek. Het gaat om een 32-jarige inwoner van het Vlaams-Brabantse Asse, die in Zaventem werkte. Tijdens zijn verhoor gaf de man de feiten toe. J.V. ontkende wel dat hij ooit één van zijn slachtoffers aanraakte. Hij verklaarde dat hij uit drang handelde. Niet uit seksuele drang, maar voor hem was het een uitlaatklep om de stress thuis en op het werk te ontvluchten.

Vrij onder voorwaarden

Omdat J.V. enkele maanden geleden zelf in behandeling ging en geen strafblad heeft, besloot de onderzoeksrechter de man vrij te laten. “Mijn cliënt werkt goed mee met het onderzoek, dat nog volop loopt”, zegt zijn advocaat Boris Reynaerts. “Momenteel kan ik niet meer commentaar geven over deze zaak.”