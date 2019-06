Enige café van dorp dicht? Dan openen klanten opnieuw pop-upcafé Robby Dierickx

26 juni 2019

18u57 0 Zaventem Omdat Marc en Agnes van De Tinnen Pot, het enige café in Nossegem, momenteel met vakantie zijn, hebben enkele vaste klanten voor het vijfde jaar op een rij een pop-upcafé geopend. Zij serveren de komende twee weken pintjes in de kantine van voetbalclub SK Nossegem. “Op die manier kunnen de Nossegemnaars toch nog in hun eigen dorp een frisse pint drinken”, zegt Robert De Mol, één van de organisatoren.

Nossegem moet het ondertussen al enkele jaren met slechts één café stellen. Wanneer Marc De Cock en Agnes Vanhamme van De Tinnen Pot met welverdiende vakantie gaan, dreigt de Zaventemse deelgemeente bijgevolg twee weken zonder café te vallen. Maar dat is zonder de vaste klanten gerekend. Al voor het vijfde jaar op een rij openen ze hun eigen pop-upcafé. “Want een dorp zonder café, dat zien we niet zitten (lacht)”, aldus Robert De Mol. En dus kunnen de vaste klanten van De Tinnen Pot sinds woensdagmiddag 16 uur in de kantine van SK Nossegem terecht. “Achter de toog staan voornamelijk vrijwilligers van de voetbalclub. Dankzij dit pop-upcafé kunnen we de kassa van de club wat spijzen en kan elke Nossegemnaar toch nog een pintje onder de eigen kerktoren drinken in plaats van in een buurgemeente op café te gaan.”

Nu vrijdag voorzien de organisatoren zelfs een optreden van Rodebud, een Zaventemse band, in het pop-upcafé. Zij staan om 21 uur op het podium. Het pop-upcafé opent de deuren van woensdag tot vrijdag om 17 uur, op zaterdag om 14 uur en op zondag om 11 uur. Op zondag 7 juli kan er voor het laatst een pint gedronken worden. Nadien keren Marc en Agnes terug uit verlof.