Energievretende lichtpunten Vilvoordelaan vervangen door ledverlichting Robby Dierickx

13 juli 2020

10u25 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem gaat de energievretende lichtpunten in de Vilvoordelaan vervangen door ledverlichting. Tegelijkertijd moeten nog enkele andere ingrepen de straat opwaarderen.

“De huidige lichtpunten in de Vilvoordelaan zijn energievretend en passen niet in het kader van de klimaatconvenanten en de duurzame visie die we nastreven”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Daarom hebben we beslist om ledverlichting te hangen tussen de rotonde en het Quitmannplein. We zullen van de gelegenheid gebruik maken om deze belangrijke straat van een uitnodigende look te voorzien voor de klanten van de vele plaatselijke handelaars.”

Banieren

Zo zal de gemeente winddoorlatende banieren met het logo van Zaventem en van CC De Factorij ophangen aan de verlichtingspalen. “Belangrijk daarbij is dat de afdruk goed leesbaar is voor passanten”, klinkt het nog. “Ook de voorzieningen voor de kerstverlichting zullen we laten aanpassen, zodat deze opnieuw in al haar pracht de Zaventemse straten kan sieren. De lichtpunten zullen ook plaats blijven bieden voor hangende bloembakken, zodat ze op deze manier kunnen bijdragen tot een opwaardering van de straat.”

Bedoeling is dat de werken in november afgerond kunnen worden.