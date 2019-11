Elke dag drie uur onderweg voor amper 14 kilometer: “Is er geen alternatief voor omleiding Woluwedal?” Buurtbewoonster Sandra Overmeire wil klachten van omwonenden over fileleed verzamelen Robby Dierickx

03 november 2019

14u57 0 Zaventem Drie uur zitten Sandra Overmeire of haar man uit Sint-Stevens-Woluwe elke dag in de wagen om hun kinderen amper zeven kilometer verderop naar school in Oudergem te brengen en weer op te halen. Het gevolg van de werken op het Woluwedal, die al ruim vier jaar duren. Ze zoeken nu medegedupeerden om samen aan de alarmbel te trekken. De Werkvennootschap begrijpt de frustraties maar zegt dat er geen alternatief is.

In augustus 2015 begonnen de ingrijpende werken aan het Woluwedal op de grens van Sint-Stevens-Woluwe en Kraainem. In de zomer van 2017 hadden alle werkzaamheden eigenlijk afgerond moeten worden. Echter, door een discussie tussen de voormalige wegbeheerder Wegen en Verkeer en de voormalige aannemer is men afgelopen zomer pas aan de tweede fase begonnen. De werf wordt voortaan beheerd door De Werkvennootschap, die een andere aannemer aanstelde. In de tussentijd werd de weg er voor meer dan een jaar heropend, maar sinds augustus wordt er opnieuw volop gewerkt en wordt het verkeer via een lussensysteem rond de werf gestuurd. En net als vóór die ‘pauze’ zorgen de werken ook nu weer voor heel wat frustraties bij omwonenden. Zo ook bij Sandra Overmeire.

Hoop stress

“Onze kinderen gaan zeven kilometer verderop in Oudergem naar school”, vertelt ze. “Normaal gaan ze met de bus, maar onze dochter heeft een zwaar knieletsel waardoor ze nu met de wagen naar school gebracht wordt. Dat is echter een ramp. ’s Ochtends doen we er anderhalf uur over om in Oudergem te geraken en ’s avonds duurt het eveneens anderhalf uur alvorens we thuis zijn. De ellenlange files rond de werf bezorgen ons dagelijks dan ook een hoop stress. Is er echt geen alternatieve omleiding voor buurtbewoners mogelijk? Wij zijn al ruim vier jaar de dupe van de werken, maar krijgen geen gehoor. De voorbije jaren heb ik meerdere berichten naar voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) gestuurd, maar ik kreeg geen enkele reactie. Frustrerend.”

Volgens Sandra Overmeire lijken de werken ook nu maar niet te vlotten. “Niet onlogisch als je vaak slechts vijf werkmannen op zo’n immense werf bezig ziet. Ik voel me zo machteloos. Daarom roep ik andere buren ook op om de krachten te verzamelen en samen aan de alarmbel te trekken. Wie eveneens van mening is dat het zo niet meer verder kan, kan me via Facebook contacteren.”

Infopunt

Bij De Werkvennootschap heeft men begrip voor de frustraties van de omwonenden. “Het is een grote werf die uiteraard hinder met zich meebrengt, wat nooit plezant is”, zegt woordvoerder Marijn Struyf. “Maar daarom hebben we een bereikbaarheidsadviseur ingeschakeld en een infopunt op de werf geïnstalleerd, zodat omwonenden een antwoord op hun vragen kunnen krijgen. Maar we kunnen qua omleiding echt geen uitzondering maken voor de buurtbewoners. Het verkeer moet via de hoofdwegen gestuurd worden. Dat er vaak weinig arbeiders aan het werk zijn, klopt niet. De aannemer moet een strikte timing volgen en weet dat de werken eind volgend jaar klaar moeten zijn.”