Elia legt zes kilometer lange elektriciteitskabels langs spoorweg aan Robby Dierickx

24 juli 2020

14u02 2 Zaventem Netbeheerder Elia start begin augustus met de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels langs de spoorlijn tussen Zaventem en Kortenberg. De nieuwe kabels worden over een afstand van zes kilometer gelegd en moeten tegemoet komen aan de toekomstige elektriciteitsbehoefte van Infrabel.

Met de vervanging van de bestaande kabels, die tussen het hoogspanningsstation in Zaventem en dat in Erps-Kwerps lopen, kan Elia de elektriciteitsbehoefte van het spoorwegnetwerk blijven garanderen. Dat is nodig voor het behoud en de uitbreiding van het spoorwegnet in de omgeving. De huidige 36kV-kabelverbinding tussen beide gemeenten is einde levensduur.

De werken starten begin augustus in de Steenokkerzeelstraat in Zaventem en Zeven Tommen in Nossegem. “Om de hinder in tijd en ruimte te beperken voeren we de werken uit in verschillende fases”, zegt Lien Devriese, Community Relations Officer bij Elia. “Vanaf augustus starten de werken aan fase 1 en fase 2. Die werken duren tot begin november. We voeren voorbereidende werken uit en op verschillende locaties worden open sleuven gegraven om de kabels aan te leggen. Nadien worden de open sleuven opnieuw aangevuld met gecontroleerde aanaarding zoals dolomiet. Op een aantal plekken, zoals aan spoorwegen, drukke wegen en bewoning, zullen we ook werken met gestuurde boringen om een goede mobiliteit te garanderen.”

De laatste fase van de werken, ter hoogte van de Engerstraat en het hoogspanningsstation in Erps-Kwerps, loopt van februari tot mei volgend jaar.