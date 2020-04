Elektrische step vat vuur op terras SHVM

14 april 2020

15u10 3 Zaventem In de Stationsstraat in Zaventem heeft een elektrische step dinsdagvoormiddag vuur gevat. Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak van de brand een kortsluiting. Niemand raakte gewond.

Het was op een terras op de derde verdieping van een woning in de Stationsstraat dat dinsdagvoormiddag een elektrische step vuur vatte. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd, maar de elektrische step diende nog geruime tijd afgekoeld te worden in een ton met water omdat de batterij hitte bleef produceren. “Een elektrische step laat je best niet onbeheerd in een woning achter”, adviseert de brandweer nog.